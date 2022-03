È ancora caos sui lavori fatti a fine anno alla Sivlio Pellico e, nel frattempo, negli ultimi giorni, è comparsa una nuova crepa a scuola.

“Nulla di grave – spiega la Sindaca – i tecnici sono intervenuti ed è tutto in sicurezza”. L’ultima relazione dei tecnici, però, smentisce il racconto e le ordinanze della Sindaca Giulia Guazzora. La prima cittadina, infatti, aveva predisposto, a fine gennaio, la chiusura della scuola per colpa di un “pilastro ammalorato”. Tutto a seguito di alcuni interventi fatti dentro l’edificio per la verifica della vulnerabilità sismica. “Alla Pellico – [...]