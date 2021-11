SAN MAURO TORINESE. Dopo un’attesa lunga ormai 10 anni sono arrivati i soldi per rimettere in sesto la frana di via Ridolfi.

“Rispetto al rifinanziamento da parte del Ministero dell’Interno, con Decreto del Dipartimento degli affari interni e territoriali, il Comune di San Mauro Torinese – spiega la prima cittadina, Giulia Guazzora – ha ottenuto la certezza del finanziamento relativamente all’intervento denominato “Consolidamento scarpate strade comunali” su versanti in frana Via Ridolfi, Via Montenero, Via delle pietre, Via del Rivo per un totale di 800 mila euro non finanziati in un [...]



