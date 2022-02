È un pasticcio senza fine quello sulla scuola media Silvio Pellico, spetterà ai magistrati fare luce sull’accaduto, in particolare su lavori affidati, in prima battuta, solo verbalmente. Ora la maggioranza spiega che le determine ci sono ma le date non combaciano, si tratta, in parole povere, di “determine postume”.

Lavori fatti a fine gennaio e determine (solitamente fatte per l’affido dei lavori prima dei lavori stessi) fatte ai primi di febbraio.

I consiglieri di opposizione Paola Antonetto, Daniele Cerrato, Roberto Olivero, Riccardo Carosso, Marco Bongiovanni e Roberto Pilone, alla luce di tutto ciò, hanno deciso di prendere [...]