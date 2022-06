Ancora ben prima di partire, l’annuncio della costruzione del nuovo complesso residenziale al fondo di via Croce a San Mauro ha già sollevato polemiche. La storia del sito in questione è annosa: prima orfanotrofio, poi albergo caduto in disuso e infine area di interesse di un privato. Con i bonus vigenti, un privato (Real Basilica Srl) avrebbe manifestato l’interesse di costruire in loco un grosso complesso residenziale, costituito da una cinquantina di appartamenti, completamente green e con tanto di pannelli fotovoltaici.

Ai residenti di via Croce, però, la questione non è andata giù. [...]