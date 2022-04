Proprio lì, davanti a tutti, mentre la Sindaca non sapeva che pesci pigliare, è andato in scena lo psicodramma della giunta sanmaurese.

A domanda precisa Ugo Dallolio non ci ha pensato un secondo e ha puntato il dito contro il collega di giunta, il povero Luca Rastelli.

“L’affidamento lavori? Non è mia delega”, poche parole per togliersi e dall’imbarazzo e metterci qualcun altro.

È questo quanto successo mercoledì sera in commissione mentre si discuteva, per l’ennesima volta, del “caso Pellico”.

Parliamo di lavori fatti per ottenere fondi del Pnrr e la delega al Pnrr [...]





