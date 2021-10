SAN MAURO TORINESE. “Terra mare e cielo”. E’ stato scelto questo titolo per raggruppare gli incontri gratuiti, promossi dal Comune di San Mauro, e dedicati ad avvicinare i ragazzi alla musica, e alle sue sfumature.

Una proposta ideata dal musicista sanmaurese Umberto Poli, in collaborazione con il collega e musicoterapista Flavio Rubatto, organizzata dalla ludoteca comunale “L’Albero Amico” di San Mauro, gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “apPunto”. Il primo appuntamento è andato in scena sabato 16 ottobre. Si proseguirà, poi, il 13 novembre e il 4 dicembre con tre proposte diverse [...]



