Riceviamo e pubblichiamo la lettera ricevuta.

“Egregio Direttore, leggiamo su “La Voce” del 5 luglio scorso, alla pagina di San Mauro, una definizione del Consiglio Comunale che ci pare offensiva, non solo nei confronti dei Consiglieri ma della stessa Città. Il Consiglio Comunale è l’istituzione democratica che rappresenta i cittadini sanmauresi. I Consiglieri, eletti dai cittadini nelle liste dei partiti o civiche, si confrontano per individuare le migliori soluzioni per la Città, siano essi appartenenti alla maggioranza che governa sia alla minoranza. Il Consiglio Comunale è la sede istituzionale dove si decidono i bilanci, i regolamenti, si esorta la Giunta ad effettuare le scelte migliori. E’ la sede dove ci si confronta anche su temi di carattere regionale, nazionale e internazionale, dove a volte si possono assumere toni accesi ma sempre nella funzione della proposta e della comunicazione delle proprie idee. Molti cittadini si collegano al sito durante lo svolgimento dei Consigli perché desiderano conoscere che cosa accade e quali proposte vengono votate in una sede che i giornali hanno spesso definito Parlamentino locale. Le parole “stupidaggini a San Mauro si possono ascoltare in ogni Consiglio” sono offensive e screditano l’istituzione che il CC rappresenta. A nome di tutti i Consiglieri, maggioranza e minoranza, esprimiamo il nostro disappunto per quanto pubblicato. La libertà di stampa è un diritto che non si può confondere con l’offesa. Cordiali saluti”.

La Presidente del Consiglio Comunale Maria Vallino

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Roberto Pilone

“Tutto bene salvo che mi riesce difficile capire dove stia l’offesa o chi abbia offeso di più. Il giornalista o gli assessori che han preferito il concerto di Vasco al consiglio. Per il resto, fossi al posto suo, non mi addentrerei così tanto sul diritto alla critica garantito dalla Costituzione, in un articolo in cui peraltro quella frase è stata utilizzata dal giornalista per arrivare ad una conclusione che è l’esatto contrario. Se lo rilegga!”.

Liborio La Mattina

