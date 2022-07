La durissima giornata della comunità sanmaurese si è chiusa lunedì, intorno alle 14, davanti alla chiesa di Sant’Anna-Pescatori, in via Torino.

È qui che parenti, amici e istituzioni hanno dato l’ultimo saluto a Edoardo Lapertosa, il 28enne deceduto dopo il terribile incidente di lunedì scorso in Corso Casale.

Tantissime le persone presenti all’interno della chiesa ma anche fuori per dire addio ad un ragazzo molto conosciuto in zona. Abitava a pochi metri dalla chiesa e lavorava sempre lì, in zona, al Garden, in via Torino.

Durante la funzione erano presenti tantissimi amici, la famiglia e alcuni [...]