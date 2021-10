Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Niente da fare: il Patto Civico e Carosso continueranno il loro percorso in solitaria, nessun apparentamento o indicazione di voto verso Guazzora o Antonetto. Il corteggiamento della Antonetto è stato lungo e serrato ma non è andato a buon fine. I civici continueranno il loro percorso in solitaria dai banchi dell’opposizione. Detto ciò, è probabile che una buona parte dei voti del Patto Civico finiscano proprio dalle parti della Antonetto, se non altro per la [...]