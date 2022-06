Come spesso capita in estate San Mauro, in particolare vicino al fiume, è letteralmente invasa dalle zanzare.

Il lungo fiume e il ponte vecchio sono un vero e proprio covo, impossibile uscirne, specialmente di sera, senza una puntura. Anzi, senza una serie di bubboni.

Il tema, giovedì sera, in Consiglio Comunale, sarà discusso grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere dei Due Ponti, Riccardo Carosso.

Un’interrogazione nata dal lavoro fatto insieme a San Mauro Domani, una delle liste del Patto Civico.