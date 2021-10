SAN MAURO TORINESE. Un attimo dopo la sconfitta, Paola Antonetto, esponente del centrodestra, uscita sconfitta dal ballottaggio contro Giulia Guazzora, ha puntato il dito contro il Patto Civico.

“Dovete ringraziare Carosso – ha attaccato – lui ha fatto votare Guazzora”. Una visione che Riccardo Carosso respinge al mittente.