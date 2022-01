L’ex Sindaco Marco Bongiovanni ha deciso di prendere carta e penna per rispondere ad alcune critiche che lo hanno riguardato in queste ultime settimane

*Questa mia lettera per rispondere a recenti considerazioni e attacchi pubblici sul mio operato e sulla mia persona. Affrontiamo un argomento per volta.

Centro Tamponi gratuiti Sala Antonetto: il mio plauso all’Amministrazione Guazzora per il servizio attivato! Detto ciò, non sono “due anni che si aspettava” … da febbraio 2020 siamo passati da lockdown totale, prime aperture, tamponi effettuabili solo presso centri ASL, tamponi effettuabili in farmacia al costo di 30/40€ l’uno (ancora nella primavera 2021), tamponi self-test venduti in farmacia al costo di circa 10€ l’uno, centri comunali e regionali gratuiti. In due anni. Pertanto, molto bene per l’iniziativa sopra citata, ma non è da due anni che tale iniziativa è attuabile, vero è che la Sala Antonetto era già stata predisposta (anche sanificata) per tale scopo, salvo poi orientare diversamente il servizio in accordo con l’ASL.

Ponte fotovoltaico: una scelta della mia Amministrazione volta al risparmio energetico, rigorosamente sottoposta alle valutazioni positive della Soprintendenza ai Beni Culturali. Positive, tant’è che ha dichiarato il suo benestare. Se lo approva la Soprintendenza significa che il progetto rispetta gli standard nazionali e che possa fare “a pezzi il senso comune del bello” rimane un’opinione soggettiva e discutibile.

L’ubicazione dell’impianto: se fosse stato vantaggioso per il Comune realizzare un’opera di tale portata in altri luoghi lo avremmo fatto! La scelta del Ponte Nuovo ha origini tecniche ed economiche che sarebbe necessario approfondire prima di ipotizzare alternative improponibili, ma di grande effetto sui non addetti ai lavori. Ricordo a chi, rispetto a questo argomento, ha lamentato che l’Amministrazione 5 stelle “non ha mai avuto il ritegno di confrontarsi con le altre forze politiche”, è assolutamente naturale e legittimo che chi governa, in regime di democrazia, porti avanti i propri progetti, proprio quelli che ha garantito durante la campagna elettorale che hanno consentito la vittoria.

Bando rigenerazione urbana: Il Comune di San Mauro non è escluso, ma in graduatoria. Tutti i Comuni del NET non rientrano nell’erogazione del fondo, purtroppo l’adesione ha superato il plafond messo a disposizione del Ministero. L’aumento dei fondi disponibili potrebbe permetterci in futuro di ottenere il finanziamento.

Riguardo alle mie dichiarazioni pubbliche su Facebook del 31/12/2021 in cui gioivo per aver vinto il bando, ho già pubblicato di aver commesso un errore: ho letto il resoconto e due dei tre allegati; per l’euforia legata all’opportunità che ne sarebbe derivata per San Mauro, ho tralasciato parte del terzo allegato. Non ho “letto il documento sbagliato”. Mi sono scusato, come fanno le persone per bene. Descrivere un errore, grave, ma in buona (ottima) fede “figura di m…dell’ex Sindaco” ritengo sia al limite dell’oltraggioso (e ad un passo da azioni legali) in ogni caso al massimo degno di chiacchiere da bar dello sport.

Aggiungo che ho percepito, con amarezza, più ilarità, più voglia di puntare il dito sulla mia svista che dispiacere per il mancato obiettivo raggiunto dalla nostra Città.

Comunicazioni ai Cittadini del Consigliere Bongiovanni: da sempre, come Sindaco prima e oggi come Consigliere, anche da professionista abituato a confrontarsi con le nuove tecnologie e non da maniscalco del medioevo, utilizzo gli strumenti più moderni per comunicare.

“Qualcuno doveva dirglielo” che non è più Sindaco e continua a pubblicare video e post di aggiornamento sull’avanzamento dei progetti. Sì, l’ho fatto e lo faccio! Si tratta di progetti predisposti e finanziati dalla mia Amministrazione: aggiorno i Cittadini sull’avanzamento dei lavori. Non tolgo nulla a nessuno, ne siamo tutti consapevoli, anche la nuova Amministrazione.

Eseguiti i progetti che ho promosso per 5 anni continuerò a pubblicare video e post sull’operato della Giunta Guazzora e spero, per il bene di San Mauro, sempre di elogio.

Per concludere: sono un Consigliere di minoranza ed ex Sindaco, in 5 anni non ho mai offeso, insultato o utilizzato espressioni volgari o offensive nei confronti di nessuno, ho concluso il mio mandato realizzando ciò che avevo promesso a chi mi ha eletto. Discutiamo di contenuti e argomentiamo con cognizione di causa, manteniamo il livello di confronto serio e onesto, gli sbeffeggi, le volgarità, le critiche non costruttive lasciamole a chi non deve preoccuparsi della “cosa pubblica” o a chi non ritiene di dover rispondere all’etica politica o professionale.

*Marco Bongiovanni

(Consigliere Movimento 5 Stelle – San Mauro Attiva)