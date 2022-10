170 mila euro per togliere la neve da tutte le strade della città, comprese quelle vicinali.

È questo quanto scritto nel progetto annesso alla delibera di giunta del 5 ottobre.

Nell’elenco delle strade comprese dal progetto ci sono anche le strade vicinali o private.

Una circostanza che ha mandato su tutte le furie l’ex Sindaco, oggi consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle, Marco Bongiovanni (in foto).