È scoppiata la polemica in Consiglio Comunale intorno alla mancata riconferma del dirigente, Andrea Aquini, nominato dall’ex Sindaco Marco Bongiovanni e rimosso poi dalla prima cittadina Giulia Guazzora.“Ai lavori pubblici avete fatto la scelta – interviene Bongiovanni – di non confermare dirigente ma non è stato prontamente sostituito, siamo stati 2 mesi senza dirigente. L’incarico dirigenziale prevedeva l’affidamento come responsabile di procedimento di alcuni progetti cosa che adesso dovremmo dare ad altri dipendenti o a Sat, a cui abbiamo dato 15 mila euro. Soldi buttati via e regalati a qualcuno, evidentemente piace regalare i [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.