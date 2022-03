La delibera promessa, la scorsa settimana, dalla Sindaca Giulia Guazzora, è arrivata.

L’amministrazione ha deciso di sospendere il regolamento per le strade vicinali approvato dalla precedente giunta guidata dall’allora Sindaco Marco Bongiovanni.

Il documento prevedeva che i proprietari delle vie dovessero “auto” organizzarsi in consorzi per poi richiedere, eventualmente, l’aiuto del Comune per alcune manutenzioni.

Ebbene, questo passaggio è stato stracciato.