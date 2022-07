Una lunga faida conclusasi 18 anni fa, in una calda domenica di Luglio, nel giardinetto condominiale casa, in via Mezzaluna 42. Colpi di pistola e un cadavere per terra.

Gioffrè fu ucciso sotto casa sua da un commando fuggito poi su una Fiat Uno data alla fiamme in mezzo a un bosco.

Nel pomeriggio un killer, lo raggiunse a San Mauro Torinese per presentargli: cinque colpi di pistola.

Giuseppe Gioffrè 77 anni morì sotto casa, sulla panchina del cortile condominiale, dove trascorreva i suoi pomeriggi da pensionato insieme con la moglie. Anche quel giorno era [...]