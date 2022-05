È polemica tra i banchi della minoranza. Tutto è partito la scorsa settimana quando il consigliere dei Due Ponti, Riccardo Carosso, ha puntato il dito contro i colleghi di opposizione. “Chiariamoci – spiegava la scorsa settimana – io non spero, come altri, di andare a votare domani, io spero che la città prenda i fondi del Pnrr al più presto, io spero nel bene della città non faccio il tifo contro solo perché non sono io a governare”.

Sul tema è arrivata la durissima replica di Paola Antonetto, consigliera di minoranza.