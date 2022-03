Da anni, ormai, i residenti di Piazza Mochino si lamentano per la presenza di giostre e feste tutte concentrate nella medesima piazza. Feste delle fragole, carnevale, serate estive, alla fine è sempre quella piazza ad essere “invasa” e i residenti a non dormire.

È sempre così: quando non si fa nulla qualcuno si lamenta quando invece ci sono eventi qualcun altro si lamenta del troppo rumore, dei disagi eccetera eccetera.

Ebbene, qualche settimana fa l’amministrazione ha incontrato in Municipio una delegazione dei giostrai.

La proposta del Comune prevede lo spostamento delle giostre, per tutte le varie [...]