SAN MAURO TORINESE. Li chiamano “boomer” sono i “vecchietti”, ma neanche tanto, che fanno fatica ad usare i social network, ad avere a che fare con la tecnologia perché non sono “nativi digitali”.

Ed è proprio per questo motivo, forse, che, domenica, Paola Antonetto è incappata in un errore “porno” sulla sua pagina Facebook. Domenica mattina, infatti, alle 7 e mezza, è apparso un post intitolato “momenti di campagna elettorale”.

Tra le tante foto c’è uno screen shot della galleria. La foto grande ritrae Paola Antonetto, affacendata davanti alla bacheca di Fratelli d’Italia, tra quelle più piccole, però, sotto, si vedono alcune foto di una donna in tenuta “da mare”, ad essere generosi. Ora non si sa chi sia stato l’autore del post, non si sa se le foto siano di Tony Lombardi (candidato di Uniti per San Mauro) o della Antonetto ma il post campeggia ormai lì da giorni e nessuno si è accorto di nulla…

