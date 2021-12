SAN MAURO TORINESE. Dopo una lunga attesa le risorse derivanti dal bando periferie del 2018 sono finalmente arrivate nelle casse del comune di San Mauro.

Parliamo di poco più di 500 mila euro. Risorse che saranno destinate in questo modo: 258 mila euro per la riqualificazione di via Mirande, 160 mila euro per la realizzazione di nuovi orti urbani a Sambuy e 120 mila euro per la sistemazione dell’area verde di Via Del Porto.