SAN MAURO. Tentano di rapinare un artigiano, caccia ai due rapinatori

E’ caccia ai due rapinatori che ieri sera, hanno cercato di rapinare un artigiano, Marco B., 42 anni. Lo hanno aggredito alle spalle sotto casa, in via Speranza 57, poco dopo le 23, e al suo rifiuto di consegnare i soldi con un coltello lo hanno ferito alla mano destra. Ferita medicata in ospedale e giudicata guaribile con otto giorni di prognosi.

Sulla tentata rapina indagano i carabinieri di San Mauro e Chivasso.

