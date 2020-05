SAN MAURO. Sui social anche le chiese evangeliche

In tempi di lockdown per il nuovo coronavirus, anche le chiese cristiane evangeliche delle ADI (Assemblee di Dio in Italia) si stanno adeguando a celebrare i propri culti religiosi tramite app, software e social network 2.0. In particolare, già da oltre un mese, la chiesa locale di San Mauro sta tenendo le consuete riunioni del martedì e del giovedì sera, nonché della domenica mattina, tramite una piattaforma web per video conferenze scaricabile gratuitamente su computer, smartphone e tablet. Gli interessati possono prendere contatto con il pastore Emanuele Carauddo al numero di telefono 346.6297321 o all’indirizzo mail adi.sanmaurotorinese@gmail.com