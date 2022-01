Come già detto il Comune, per aprire il punto tamponi, è stato costretto ad affidarsi ai sanitari che, volontariamente e gratuitamente, hanno dato la loro disponibilità. Tra questi c’è Simona Donato, infermiera che lavora presso il Centro di Salute Mentale di Settimo.

“Ho dato disponibilità per 2 giorni a settimana – racconta – per 3 ore a volta, dalle 9 alle 12. Sono a disposizione del territorio, dei cittadini, perché i medici e le Asl sono allo stremo e non riescono a coprire le richiesta di tamponi. Ho deciso di mettermi a disposizione perché [...]



