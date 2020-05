I carabinieri di San Mauro sono intervenuti in un alloggio di via Bardonecchia questa sera, martedì 5 maggio, per recuperare il corpo di un uomo di 52 anni. Si chiamava Giuseppe Miserendino. Dai primi rilievi, pare che si sia tolto la vita impiccandosi. Lavorava da qualche tempo come rappresentante in un’azienda di San Mauro.

Nel 2019 aveva perso il figlio in un incidente in montagna.

