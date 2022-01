SAN MAURO/SETTIMO. Visentin lascia il Comune amministrato dalla Piastra, sarà dirigente a San Mauro

Un nuovo cambio nella struttura tecnica del Comune di San Mauro Torinese.

Dopo il cambio del segretario c’è anche l’arrivo di un nuovo dirigente per quanto riguarda l’ufficio tecnico comunale, sguarnito da tempo.

Si tratta di Alessandro Visentin, già dipendente del Comune di Venaria, di Settimo e, in ultimo, direttore anche dell’azienda partecipata, settimese, Patrimonio.

Visentin entrerà in funzione a San Mauro nei prossimi giorni e il suo incarico, a tempo determinato, avrà una durata triennale, coincidente con il mandato dell’attuale amministrazione.

© 2021 - LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA | Cookie Policy - Privacy Policy