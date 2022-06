La fascia tricolore al gay pride proprio no. È questo il “verbo” che esce dalla bocca del centro destra sanmaurese e pure settimese. Al centro della contesa ci sono le tante foto che ritraggono la Sindaca di Settimo, Elena Piastra, e la Vice Sindaca di San Mauro, Katia Venturi, al pride con tanto di fascia tricolore.

“Così non rappresentano tutti i cittadini” scrivono e dicono gli esponenti di Lega e Fratelli d’Italia. Eppure sono centinaia i momenti in cui i Sindaci non rappresentano tutti i cittadini. Ai tempi del covid quando invitavano i cittadini a [...]