SAN MAURO. “Santo Carvelli candidato sindaco? Io me lo auguro!”

Una delle “vecchie” glorie della politica locale in pole position per il ruolo di candidato sindaco del Patto Civico (il raggruppamento che mette insieme le liste civiche: Due Ponti, San Mauro Domani, Impegno per San Mauro e Alternativa Democratica). Stiamo parlando dell’ex assessore dell’ultima giunta dell’ex sindaco Giacomo Coggiola, Santo Carvelli. Le civiche, infatti, stanno lavorando per arrivare alla definizione di quello che sarà il candidato sindaco della coalizione. Ognuna delle 4 liste porterà un “suo” nome spendibile per guidare il gruppo nella prossima competizione elettorale. Il nome di San Mauro Domani, dunque, sarà proprio quello di Santo Carvelli, assessore ai lavori pubblici tra il 2006 e il 2011 e personaggio molto conosciuto della politica sanmaurese.

Tutto, però, dipenderà da quella che sarà la sua volontà come spiega il Presidente di San Mauro Domani, Andrea Savio.

“Non c’è niente di sicuro, – spiega – abbiamo chiesto a Carvelli di pensare ad un ipotetico ruolo da candidato sindaco e lo sta facendo. Poi in giro si sta dicendo che lui è già il nostro candidato sindaco ma è troppo presto per dire questo. Noi non gli abbiamo detto un tempo lunghissimo per darci una risposta, entro 10-15 giorni ci dirà cosa vorrà fare”. In ogni caso, per Savio, si tratterebbe di un’ottima scelta. “Carvelli candidato sindaco? Me lo auguro, – commenta il presidente di San Mauro Domani – perché è una persona che ha lasciato il segno, noi speriamo di portare lui. Poi il suo nome dovrà essere condiviso dalle altre liste della coalizione”. Il possibile rientro in politica di Carvelli si era già ventilato nel 2016. “È vero – prosegue Savio – ma all’epoca si trovava in un’altra situazione. Oggi è più sereno, non lavora più con Coggiola e quindi è libero da certi legami, vedremo cosa deciderà di fare”.

Il tempo limite per la scelta del candidato sindaco, per il Patto Civico, è fissata per il mese di ottobre e, al di là delle parole di circostanza del Presidente Andrea Savio, la figura di Carvelli, ora dopo ora, sta guadagnando il consenso anche delle altre liste: Due Ponti e Alternativa Democratica in primis.

Le 4 liste, in ogni caso, porteranno un candidato sindaco ciascuno e, poi, quello che otterrà il consenso della maggioranza delle liste diventerà il candidato sindaco della coalizione civica. Detto di Santo Carvelli per San Mauro Domani, girano già anche gli altri nomi: Riccardo Carosso, ex consigliere in quota centro destra, potrebbe essere il nome per la civica Due Ponti, sempre che non si decida di appoggiare Carvelli. Ancora da decifrare, invece, il nome che potrebbe fare Ugo Dallolio, per la civica Impegno per San Mauro. Alternativa Democratica, infine, appoggerebbe Carvelli.

Questi, quindi, i probabili nomi che dovrebbero andare in “finale” per poi arrivare alla scelta dell’unico candidato sindaco.

Certo, sul nome di Carvelli qualcuno potrebbe storcere il naso: è vero, Carvelli non ha mai fatto il sindaco e non è nemmeno mai stato candidato sindaco ma di certo sarebbe qualcosa di molto distante dalla “novità” che il Patto Civica va ventilando da mesi.

Più che una “novità” Carvelli rappresenterebbe una sorta di “usato sicuro”, la riproposizione di un pezzo della vecchia giunta di Giacomo Coggiola.

Nel frattempo, in casa San Mauro Domani, la questione legata all’uscita di Antonio Lombardi resta ancora aperta come spiega Andrea Savio.

“Io ho convocato due riunioni, – racconta – ma nessuno mi ha risposto. Vedremo cosa sucederà, dopo di che io e il direttivo faremo le nostre riflessioni, spero che qualcuno venga chiarisca la sua posizione”. Definita, invece, almeno a detta di Savio, la vicenda legata al simbolo della civica. “Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, – racconta – parlato con avvocati, non c’è nulla di diverso rispetto a quello che lo statuto prevede, il simbolo fa capo al direttivo in carica e al Presidente che sono io. Noi siamo molto sereni anche se qualcuno cerca di raccontare il contrario”.

