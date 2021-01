SAN MAURO. Ruba una borsa in un’auto parcheggiata con una ragazzina dentro

I carabinieri hanno arrestato a San Mauro Torinese un pregiudicato di 66 anni per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

L’uomo si è introdotto all’interno di una vettura parcheggiata in via Italia, asportando una borsa, non curante della presenza in macchina di una ragazzina minorenne, che iniziava [...]





