SAN MAURO. Ripartono gli allenamenti nelle palestre

Dopo settantacinque giorni di chiusura a causa del Covid-19, per la gioia di chi in queste settimane si è dovuto accontentare del salotto di casa per i propri allenamenti, lunedì 25 maggio hanno riaperto le palestre sanmauresi.

Un’apertura condizionata da una lunga serie di prescrizioni: misurazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti