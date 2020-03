SAN MAURO. Primo decesso per coronavirus in città

Primo decesso per coronavirus a San Mauro. È di qualche minuto fa la notizia del primo decesso di una cittadina sanmaurese positiva al coronavirus. L’anziana aveva 79 anni ed era ricoverata da qualche giorno presso l’ospedale di Chivasso. Sono quattro in tutto (compreso quello della signora deceduta) i casi di coronavirus a San Mauro. 11, invece, le famiglie in isolamento a casa.

Commenti