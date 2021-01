SAN MAURO. “Nel Dup tante promesse che non sono state ancora realizzate…”

Nell’ultimo consiglio comunale del 2020 l’amministrazione, guidata dal Sindaco Marco Bongiovanni, ha portato in discussione il Dup, il documento unico di programmazione.

Si tratta di uno dei documenti più importanti per l’amministrazione dove vengono scritti, nero su bianco, i progetti per il prossimo triennio, in questo [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti