SAN MAURO. Montaruli e Antonetto: “La Regione faccia pressing sul Governo”

“La Regione Piemonte è stata rapida nel predisporre la richiesta dello stato di emergenza per la bomba d’acqua di ieri a San Mauro, nel torinese. Ora faccia pressing sul Governo per ottenere gli aiuti”. Così la parlamentare Fdi Augusta Montaruli, con la consigliera comunale di San Mauro Paola Antonetto. “San Mauro e l’intera area a nord di Torino – dicono le due esponenti Fdi – sono state colpite duramente dalle bombe d’acqua di questi giorni e hanno bisogno di aiuti immediati. Il Governo recepisca al più presto la richiesta di stato d’emergenza che la Regione ha predisposto.

Grazie all’impegno immediato dell’assessore alla Semplificazione Maurizio Marrone e dell’intera Giunta la Regione ha già raccolto gran parte dei dati sulle devastazioni provocate dalla pioggia e la richiesta per lo stato di emergenza è in partenza per Roma”. “Si potrebbe dire molto sulla situazione dei rii di competenza comunale, sulla loro scarsa pulizia o sulle avvisaglie del passato – aggiungono – ma questo non è il momento delle polemiche. E’ il momento dell’unità per rialzarsi. Serve spalare il fango, aiutare concretamente chi ha perso tutto e pensare a misure compensative”. “Sarà necessario – osserva Montaruli – un impegno di tutti i parlamentari piemontesi, che mi auguro si uniscano al mio appello”.

