SAN MAURO. “Le istituzioni si stanno disinteressando della scuola, siamo soli”

complessa portando con sé ricadute soprattutto sui nuclei familiari che hanno dovuto gestire il lavoro, la scuola e la famiglia in modo contestuale senza separazione di ruoli.

Il nostro grido di allarme è perché sempre di più stiamo raccogliendo un crescente disinteresse e mancanza di stimoli anche in quei bambini che fin dal primo giorno di scuola hanno sempre accolto volentieri il lavoro e mostrato passione ed impegno.

Questo disinteresse a noi pare cresciuto proporzionalmente a quello delle istituzioni nei confronti dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze ..adulti di domani, che nonostante i grandi annunci è poi di fatto un punto non pervenuto nell’agenda politica.

Come famiglie noi sentiamo di aver messo ogni risorsa, inventiva, capacità reale o appresa sul campo per supportare i nostri bambini-alunni. Questo sforzo peraltro va affiancato necessariamente da una collaborazione e compartecipazione da parte dell’istituzione scolastica e del corpo docenti che spesso, e ciò va riconosciuto, ha messo in campo tutte le proprie risorse, ma in alcuni casi ha delegato gran parte del lavoro alle famiglie rendendo il compito ancor più complesso e frustrante. Questo elemento si acuisce in modo particolare per i gruppi più fragili: minori con disabilità, minori con difficoltà di apprendimento, soprattutto tenendo conto che la didattica non è solo apprendimento ma è fatta di relazione e confronto. La didattica a distanza non può quindi tradursi solamente in consegne agli alunni seppur fatte nel migliore dei modi, ma deve necessariamente essere affiancata (per lo meno in parte) da una didattica online nella quale soprattutto i bambini più piccoli possano ritrovarsi in un ambiente lasciato a febbraio e mai più rivisto, per non perdere la connessione con ciò che la scuola rappresenta per loro: un luogo di crescita essenziale.

Tutto questo sta portando all’unico vero risultato che a rimetterci sono i nostri BAMBINI e RAGAZZI.

A livello comunale, regionale e nazionale non abbiamo rilevato l’effettiva vicinanza ed attenzione alle esigenze nostre e dei nostri figli né nella inevitabile Fase1, né nell’attuale Fase2 in cui si chiede alle famiglie l’ulteriore impegno di supplire alla mancanza di scuola, didattica, sport, gioco e svago per i bambini e ragazzi, il tutto rientrando anche nei ritmi lavorativi.

Vi comunichiamo la notizia che NON SIAMO MAGHI, non siamo nemmeno divini pertanto il dono dell’ubiquità non lo abbiamo; gran parte di noi inoltre sta vivendo anche situazioni complesse dal punto di vista economico vista la crisi in atto e deve anche fare i conti con i problemi economici contingenti. La nostra tenuta psichica è fortemente a rischio investiti da così tanti compiti, responsabilità e mestieri da improvvisare per il bene dei nostri bambini e ragazzi.

Ora ci troviamo di fronte ad una situazione in cui non abbiamo una prospettiva certa di rientro a scuola, alla socialità e ad una qualche forma di normalità. Siamo al paradosso per cui non sappiamo neanche se, quando e come si riapriranno le scuole. La scuola non può essere pensata solo come luogo in cui piazzare figli e figlie in modo che i genitori possano tornare a lavorare. La scuola è un diritto, non è solo didattica, è socializzazione e crescita anche grazie ai rapporti interpersonali.