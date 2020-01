SAN MAURO. Ladri scoperti in fuga 9 km dopo aver investito carabiniere

Inseguimento per 9 chilometri, a Torino, da Superga a San Mauro, a due ladri, sorpresi dai carabinieri della compagnia San Carlo mentre rubavano nelle auto dei turisti parcheggiate nel piazzale della Basilica di Superga. I ladri sono scappati a tutta velocità per le strade della collina a bordo di una Fiat Multipla. Nella fuga hanno anche cercato di investire un militare. La folle corsa si è conclusa a San Mauro, in via Rivadora all’altezza del civico 2, dove i ladri si sono schiantati contro un’altra macchina. I malviventi, due sinti già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali, furto aggravato e resistenza in concorso. Il carabiniere, colpito di striscio dall’auto mentre cercava di fermare i ladri posizionando la vettura di servizio sulla strada, è stato medicato all’ospedale e ha riportato lesioni guaribili in una settimana. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 2000 euro in contanti, un martelletto sfondavetro e due cellulari.

Commenti