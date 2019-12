SAN MAURO. La consigliera Vallino racconta l’odissea a bordo della linea 57

Un’esperienza terribile quella vissuta dalla consigliera del Pd, Maria Vallino, sui mezzi pubblici. Le inefficienze, ormai, infatti, non si contano più e qualche giorno fa la Vallino le ha raccolte in quantità industriali.

“Doveva andare in una via oltre Corso Vittorio – racconta – ed essere lì per le [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti