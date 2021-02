Le voci sono tante e, così, a margine dell’incontro decisivo per il Patto Civico abbiamo provato a contattare il candidato sindaco proposto da San Mauro Domani, Santo Carvelli. Ex assessore ai tempi di Coggiola, da qualche tempo, è tornato in politica per provare a guidare la coalizione [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti