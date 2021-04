Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo la polemica di un paio di settimane fa il consigliere di Impegno per San Mauro, Ugo Dallolio, torna sul tema del rio Dora.

“L’assessore Nigrogno – attacca – mi ha detto che forse io non vado lungo il rio da tempo e invece ci sono andato qualche giorno fa (in foto, ndr) è ho trovato una situazione molto grave”. Una via diventata pubblica e a lungo dimenticata dal comune. Per molto tempo i cittadini hanno reclamato un intervento da parte dell’amministrazione per provare a risolvere i numerosi problemi presenti in zona.

Il comune, poi, dopo anni di silenzio, finalmente, nel 2020, è intervenuto con un intervento di messa in sicurezza del rio. Tutto finito quindi? No, ma va, neanche per scherzo. Le piogge del giugno scorso, che mettono in ginocchio l’area nei pressi di Sant’Anna, fanno danni anche in via Rivodora, proprio nel torrente che era stato messo in sicurezza qualche mese prima.

Del tema si è parlato durante l’ultimo consiglio comunale e ora Dallolio punta di nuovo il dito contro la maggioranza del sindaco Marco Bongiovanni.

“Le foto che ho fatto – spiega – riguardano il tratto del rio intorno al civico 70 di via Rivodora. Il rio, poco dopo i lavori, ha avuto alcuni problemi dovuti ad un’ondata di piena che era arrivata a maggio. La Nigrogno, però, ci ha detto che i lavori sono finiti ma la situazione è quella che c’era a giugno, ci sono molte pietre già sganciate, ci sono già pietre in mezzo al rio. Se fanno i lavori così mi preoccupa come spendiamo i soldi. Così, conoscendo il rio Dora, che una o due piene l’anno le fa sempre, si rischia che i problemi si ripropongano di nuovo”.

