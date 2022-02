La Commissione Consiliare di mercoledì pomeriggio non ha messo fine al dibattito sul centro commerciale, Pam, di via Casale.

Mercoledì 16 si è aggiunto un nuovo capitolo e, per gli amanti delle margherite, c’è un nuovo petalo da sfogliare. Si fa, non si fa: per ora non si fa. Questo è il vangelo dell’assessore ai lavori pubblici, Luca Rastelli. Il nuovo Pam che avrebbe dovuto sorgere in via Casale – ex area Colenghi – con una rotonda in regalo, per ora è in stad by: “Ad oggi non si fa più!”.

Andiamo con [...]