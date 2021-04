SAN MAURO. Il Covid si porta via Claudio Viano

Dopo due settimane passate in ospedale, a lottare tra la vita e la morte, Claudio Viano è venuto a mancare nelle ultime ore. Il Covid, quindi, si porta via un altro medico e questa volta si tratta di un sanmaurese. 68 anni, medico di famiglia, conosciutissimo in città anche [...]





Commenti