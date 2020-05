SAN MAURO. Il Comune pubblica la nuova autocertificazione ma è un FAKE

La pagina del Comune pubblica un’autocertificazione che non esiste. Parente di primo grado? Di Secondo? In attesa del fatidico sì o semplice fidanzato? Oppure affetto stabile? Questo quanto scritto nella “nuova” autocertificazione, per la fase 2, pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di San Mauro gestita dal sindaco Marco Bongiovanni e dai suoi assessori. Peccato si tratti di un FAKE, un FALSO, un’autocertificazione che non esiste e che da giorni gira online. Insomma, una vera e propria figuraccia. Dopo qualche segnalazione il post è stato rimosso.

