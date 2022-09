A differenza del resto del vicinato, in quel di San Mauro Fratelli d’Italia non ha avuto vita facile: vittoria sì, ma non così netta. Tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Enrico Letta, nonché della Sindaca Giulia Guazzora, c’è infatti uno scarto di 10 centesimi, non di più. 24.5 per Fratelli d’Italia e 24.4 per il PD.

“Siamo molto contenti del risultato, – commenta Paola Antonetto, capogruppo di Fratelli d’Italia – essere il primo partito è una grande cosa, un grande orgoglio. Un risultato ancora più importante perché, a San Mauro, il Partito Democratico governa da un anno ma evidentemente questo non è bastato. Dopo un anno di governo del centrosinistra qui il primo partito è Fratelli d’Italia”

In doppia cifra, poi, va solamente il Movimento 5 Stelle, con 12.1% al Senato e alla Camera.

Magri i risultati di tutti gli altri partiti, con l’interessante eccezione di +Europa, che a spogli finiti a totalizzato il 4.9%, poco sotto a Forza Italia (6.06%).

