Pasticcio totale dell’ex Sindaco Marco Bongiovanni che la sera del 31 dicembre ha scritto un post titolato: “Abbiamo vinto il bando per i progetti di rigenerazione urbana”. Peccato che il Comune di San Mauro non abbia vinto un fico secco. Ma non è tutto, il post di Bongiovanni continua così.

“Avevo scritto che era l’ultimo post del 2021 – continua Bongiovanni il 31 dicembre – ma non posso aspettare domani.

Vi ricordate che a giugno vi ho detto che abbiamo partecipato al bando che prevedeva?