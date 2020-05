SAN MAURO. Festa delle Fragole: sì alla Fragolina D’Oro

Quest’anno, a causa delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19, sarà per San Mauro Torinese una Festa delle Fragole diversa.

Un’edizione ridotta ai minimi termini con una serie di eventi che si svolgeranno in modalità virtuale. “Da decreto non è possibile svolgere eventi pubblici che creino assembramento dunque abbiamo deciso di ribaltare, per quanto possibile, alcuni eventi su web – spiega Giulia Guazzora Assessore alla Cultura di San Mauro Torinese – Grazie ai contributi video di alcune associazioni che avevano programmato dei loro eventi all’interno della festa, tra le quali l’associazione Europa 2000, una mostra dell’artista Massimo Picheca e il probabile contributo del Corpo filarmonico sanmaurese con il loro tradizionale concerto primaverile”.

Tra gli eventi annullati il padiglione gastronomico della Pro Loco, lo Street Food al Parco l’Eliana e la consegna della Fragolina d’Oro, alto riconoscimento che la Città di San Mauro Torinese conferisce a chi nel corso dell’anno si è distinto a livello locale per meriti culturali e sociali.

“Abbiamo fatto una riflessione in merito e, in considerazione del particolare periodo che ha messo in difficoltà tutta la cittadinanza, non riteniamo che quest’anno ci sia lo spirito giusto per consegnare la Fragolina d’Oro – sottolinea l’assessore Guazzora – Adesso la città e i sanmauresi hanno bisogno di altre risposte. Comunque appena possibile verrà consegnato un riconoscimento a tutte le associazioni civili che in questo particolare periodo di emergenza hanno collaborato con il Comune”.

In modalità ridotta prosegue anche il progetto di valorizzazione del prodotto fragola sanmaurese. “Eataly Torino Lingotto si è reso disponibile ad ospitare i nostri agricoltori con la vendita delle fragole locali e forse a metà giugno ospiterà anche un banchetto promozionale del Comune di San Mauro. Inoltre, visto il successo riscontrato l’anno scorso, abbiamo in programma di inviare un video promozionale e altre piantine di fragole al FICO Eataly World di Bologna, per il nostro appezzamento all’interno dell’orto del parco” spiega l’assessore Guazzora.

