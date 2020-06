SAN MAURO. Esondazioni e allagamenti raffica di interventi dei pompieri

Raffica di interventi dei vigili del fuoco, questa mattina, a San Mauro, dalle prime luci dell’alba, per far fronte ai danni provocati dall’ondata di maltempo. In via Sesia e in via Torino l’acqua del rio Sant’Anna, che aveva già esondato una prima volta nel tardo pomeriggio di ieri, ha allagato cantine e garage. Sei persone hanno trovato riparo al primo piano di una palazzina di via Sesia dove l’acqua e il fango sono entrati al piano terra.

Altri allagamenti sono stati segnalati in via Delle Pietre. Chiuso il sottopasso di via Torino e parzialmente bloccata la statale 590, ostruita da una frana tra l’incrocio di via Costituzione e la rotonda di via Martiri della Libertà. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile.

