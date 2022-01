Da tempo i residenti delle case Atc di via 25 aprile e via Mezzaluna chiedono interventi.

Ebbene, finalmente i primi lavori dovrebbero iniziare a breve.

“C’è stato un incontro con Atc, -spiega la Sindaca, Giulia Guazzora – si sono impegnati a fare alcuni lavori nei condomini di via 25 aprile e a dare nel 2022 qualche casa in più per le famiglie in difficoltà”.

Entra più nel dettaglio la vice Sindaca e assessore al sociale, Katia Venturi.