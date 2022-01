È previsto per fine mese l’appuntamento per il congresso del Partito Democratico. Per la sezione sanmaurese, da qualche giorno, con i primi movimenti, si parla della possibilità che si arrivi a due candidature. Una per la maggioranza del partito, vicina a Rastelli, rappresentata dal segretario uscente Dario D’Ignoti (in foto). Un’altra, di “bandiera”, in rappresentanza della minoranza del partito (il gruppo che da subito ha sostenuto la candidatura di Guazzora).

Non possiamo che partire, però, proprio dal segretario uscente, D’Ignoti, che dovrebbe presentare la sua candidatura.

“Io ci sto pensando a ricandidarmi, – racconta – [...]