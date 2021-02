SAN MAURO. Diciottenne si immerge in un lago per pescare e muore

SAN MAURO. Diciottenne si immerge in un lago per pescare e muore. Si era immerso in un laghetto per pescare, ma ha avuto un malore che gli è stato fatale.

La vittima è un 18enne originario della Moldavia, Eugenio Cojocari, residente a Torino. Ieri sera si era immerso nel lago Sorgente Po a San Mauro Torinese.

Si era sentito male, forse a causa della temperatura fredda dell’acqua, ed era stato trascinato a riva da un amico che ha poi chiamato i soccorsi. Il 18enne è stato rianimato dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni, però, si sono aggravate nella notte, oggi il decesso. Indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso.

Commenti