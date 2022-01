Torna la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Mochino.

Dal 15 gennaio al 28 febbraio i cittadini sanmauresi potranno divertirsi grazie alla nuova installazione presente nel centro della città. Un’iniziativa che, come avviene da anni , sarà a costo zero per la cittadinanza: la società, proprietaria della pista, infatti, recupererà quanto speso attraverso la vendita dei biglietti. Nella zona di Piazza Mochino che vedrà il posizionamento della pista, naturalmente, sarà vietato parcheggiare. Si tratta, ormai, di un’iniziativa consolidata che si ripete di anno in anno e che allieta la cittadinanza.

Dopo lo stop dello scorso [...]