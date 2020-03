SAN MAURO. Coronavirus: c’è il primo caso in città

Coronavirus: primo caso in città. L’annuncio è arrivato ieri sera dal sindaco, Marco Bongiovanni.

“Anche a San Mauro – spiega il primo cittadino – c’è il primo contagiato già in quarantena. Non c’entra con le due famiglie in isolamento domiciliare preventivo. Non fa certo piacere ma è un’eventualita che ci aspettavamo e che affronteremo insieme alle altre necessità”.

