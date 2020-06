SAN MAURO. Cità Metro dice sì alla metropolitana 2 fino a Pescarito

Dopo il Consiglio regionale anche quello metropolitano dice sì alla linea 2 della metro fino a San Mauro.

E’ stato infatti approvato all’unanimità l’ordine del giorno del consigliere Silvio Magliano che impegna la sindaca metropolitana Chiara Appendino “a promuovere, presso le opportune sedi, questa richiesta strategica – spiega l’esponente dei Moderati -, ossia l’inserimento della tratta Tabacchi-Pescarito nella progettazione definitiva appaltabile, sostenuta a gran voce da 22 sindaci a nome di un intero territorio” Magliano ricorda che “i fondi necessari per dare avvio alla progettazione ‘definitiva appaltabile’ sono già stati stanziati dal Governo.

Accolgo con soddisfazione l’esito del voto, pur prendendo atto con delusione dell’assenza in aula, virtualmente convocata, del centrodestra nella sua totalità”. Il consigliere osserva che “evidentemente la tratta Tabacchi-Pescarito non è, per questi colleghi, un’opera strategica né decisiva per il futuro del nostro territorio. Lo dovranno spiegare ai cittadini – conclude – e a tanti amministratori locali dell’intero quadrante nordorientale”.

